Американского теннисиста дисквалифицировали из-за пропущенных тестов на допинг

Американского теннисиста Дженсона Бруксби дисквалифицировали на 18 месяцев из-за незнания информации о его местонахождении, сообщает Tennis Channel.

Независимый трибунал отстранил американского теннисиста после того, как выяснилось, что он трижды не уведомлял о своем местонахождении в течение 12 месяцев.

"Я признал, что два из моих пропущенных тестов произошли по моей вине, но продолжаю утверждать, что мой пропущенный тест 4 июня 2022 года следует аннулировать", - написал Бруксби.

22-летний американец также сообщил, что не знал, что того утра его пытались найти представители антидопинговой службы. Его мобильный телефон был недоступен, и его номер в гостиничном номере так и не получил звонка.

Бруксби, который в прошлом году достиг своего наивысшего рейтинга в карьере, поднявшись на 33-ю строчку, согласился на добровольное временное отстранение. Таким образом, его наказание будет действовать с обратной даты до 5 июля. Согласно данным ITIA (Международное агентство честности в теннисе), санкция закончится 4 января 2025 года.