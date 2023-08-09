"Аль-Наср" Роналду узнал соперника в финале Кубка арабских чемпионов

В полуфинальном матче Кубка арабских чемпионов “Аль-Хилаль” из Саудовской Аравии победил саудовский “Аль-Шабаб" со счетом 3:1. Матч состоялся в городе Эт-Таиф (Саудовская Аравия) на стадионе “Кинг Фахд Спорт Сити".

В начале матча счет открыл Мохаммед Канно, которому голевой пас отдал Рубен Невеш. В концовке первого тайма второй гол забил Малком с передачи Сергея Милинкович-Савича. На 56-й минуте разрыв в счете сократил Густаво Куэльяр. В концовке матча окончательный счет установил Абдулла Аль-Хамдан с передачи Салема Аль-Давсари.

В финале “Аль-Хилаль” сыграет с “Аль-Наср”, за который выступает португальский нападающий Криштиану Роналду.

“Аль-Хилаль” Саудовская Аравия - “Аль-Шабаб” Саудовская Аравия - 3:1 (2:0, 1:1)

Голы: Канно, 9 - 1:0, Малком, 45+3 - 2:0, Куэльяр, 56 - 2:1, Аль-Хамдан, 90+5 - 3:1

“Аль-Хилаль”: Аль-Маюф, Аль-Шахрани (Аль-Бурайк, 90+2), Аль-Булайхи, Кулибали, Абдулхамид, Невеш (Аль-Вотаян, 28), Канно, Аль-Давсари, Милинкович-Савич, Малком (Каррильо, 66).

“Аль-Шабаб”: Ким Сон Кю, Аль-Сабьяни (Аль-Харби, 58), Тамбакти, Аль-Рубайе, Аль-Сагур, Аль-Монассар (Канаба, 82), Куэльяр, Шарахили (Абду Джабер, 46), Бахебри (Аль-Шаммри, 86), Банега, Аль-Джуи (Аль-Аммар, 83).

Желтые карточки: Аль-Сабьяни (8), Невеш (22), Аль-Монассар (71), Кулибали (90+1).

Красная карточка: Аль-Маюф (25).