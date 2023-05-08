"Аль-Наср" Роналду не смог обыграть аутсайдера чемпионата Саудовской Аравии

В матче 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии “Аль-Наср” на своем поле сыграл вничью с “Аль-Халиджем” со счетом 1:1.

В начале встречи счет открыл Фабиу Мартинш, но на 17-й минуте равновесие восстановил Альваро Гонсалес.

Португальский нападающий хозяев Криштиану Роналду провел на поле весь матч, но не отметился результативными действиями.

“Аль-Наср”, набрав 57 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. “Аль-Халидж” с 24 очками занимает 14-ю позицию.

“Аль-Наср” – “Аль-Халидж” - 1:1 (0:1)

Голы: Мартинш, 4 - 0:1, Гонсалес, 17 - 1:1

“Аль-Наср”: Росси, Аль-Ганам (Бушаль, 85), Гонсалес (Аль-Амри, 85), Аль-Авджами, Конан, Талиска, Луис Густаво, Аль-Сулайхим (Машарипов, 89), Аль-Хассан (Яхья, 71), Роналду, Гариб (Маран, 89).

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