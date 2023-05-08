Рамос провел юбилейный матч в карьере

Испанский защитник “Пари Сен-Жермен" Серхио Рамос провел свой 1000-й матч в карьере.

Юбилейным для испанца стал матч 34-го тура чемпионата Франции против “Труа” (3:1).

Тысяча поединков футболиста распределились следующим образом: “Реал" (671), сборная Испании (180), ПСЖ (54), “Севилья” (50), “Севилья В” (31), сборная Испании U19 (7) сборная Испании U21 (6), сборная Испании U17 (1). В этих матчах он забил 132 мяча и отдал 49 голевых передач.

37-летний Рамос- 5-кратный чемпион Испании, чемпион Франции, 2-кратный обладатель Кубка Испании, 4-кратный обладатель Суперкубка Испании, обладатель Суперкубка Франции, 4-кратный победитель Лиги чемпионов, 3-кратный обладатель Суперкубка УЕФА, 4-кратный победитель Клубного чемпионата мира, чемпион мира, 2-кратный чемпион Европы, чемпион Европы среди юношей.

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