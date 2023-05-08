Феерия Дортмунда, победы "Баварии" и "РБ Лейпциг": результаты 31-го тура Бундеслиги

Состоялись матчи 31-го тура чемпионата Германии. Стоит отметить разгромную победу дортмундской “Боруссии” над “Вольфсбургом”, а также победы “Баварии” и “РБ Лейпциг” над “Вердером” и “Фрайбургом”.

“Боруссия” Д – “Вольфсбург” - 6:0 (3:0)

Голы: Адейеми, 14 - 1:0, Аллер, 28 - 2:0, Мален, 37 - 3:0, Беллингем, 54 - 4:0, Адейеми, 59 - 5:0, Беллингем, 87 - 6:0

“Вердер” – “Бавария” - 1:2 (0:0)

Голы: Гнабри, 62 - 0:1, Сане, 72 - 0:2, Шмидт, 86 - 1:2

“Фрайбург” – “РБ Лейпциг” - 0:1 (0:0)

Гол: Кампль, 73 - 0:1

“Аугсбург” – “Унион” - 1:0 (0:0)

Гол: Бельо, 53 - 1:0

“Хоффенхайм” – “Айнтрахт” - 3:1 (3:0)

Голы: Баумгартнер, 8 - 1:0, Крамарич, 41 (с пенальти) - 2:0, Бебу, 45 - 3:0, Гетце, 54 - 3:1

“Боруссия” М – “Бохум” - 2:0 (1:0)

Голы: Хофманн, 35 - 1:0, Штиндль, 90 - 2:0

“Герта” – “Штутгарт” - 2:1 (2:1)

Голы: Кемпф, 29 - 1:0, Гирасси, 38 - 1:1, Нидерлехнер, 45 - 2:1

“Майнц” – “Шальке” - 2:3 (0:1)

Голы: Бюльтер, 26 - 0:1, Баррейро, 53 - 1:1, Краус, 60 - 1:2, Аарон Мартин, 70 - 2:2, Бюльтер, 90 (с пенальти) - 2:3

“Байер” – “Кельн” - 1:2 (1:2)

Голы: Зельке, 14 - 0:1, Адли, 28 - 1:1, Зельке, 36 - 1:2

Положение команд: "Бавария" - 65, "Боруссия" Д - 64, "РБ Лейпциг" - 57, "Унион", "Фрайбург" - 56, "Байер" - 48, "Вольфсбург" - 46, "Майнц" - 45, "Айнтрахт" - 43, "Боруссия" М - 39, "Кельн" - 38, "Вердер" - 35, "Аугсбург" - 34, "Хоффенхайм" - 32, "Шальке" - 30, "Штутгарт", "Бохум" - 28, "Герта" - 25.

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