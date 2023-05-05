"Бавария" определила главную трансферную цель на лето

Мюнхенская “Бавария” хочет купить нападающего франкфуртского “Айнтрахта” и сборной Франции Рандаля Коло-Муани, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, француз стал главной трансферной целью мюнхенского клуба на лето. Ранее “Бавария” из-за высокой цены отказалась от приобретения нападающих “Тоттенхэма” Харри Кейна и “Наполи” Виктора Осимхена.

В нынешнем сезоне 24-летний Коло-Муани провел за “Айнтрахт” 41 матч во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 15 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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