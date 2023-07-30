"Аль-Наср" из ОАЭ купил известного итальянского нападающего

Пресс-служба “Аль-Наср” из Объединенных Арабских Эмиратов на официальном сайте объявила о переходе нападающего “Сампдории” Маноло Габбьядини.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2026 года. Контракт форварда с клубом из ОАЭ составит три миллиона евро в год.

31-летний Габбьядини выступал за “Сампдорию” с 2013 по 2014 год, а также с 2019 года. Всего он провел за клуб из Генуи 177 матчей во всех турнирах, забил 52 гола и отдал 18 результативных передач. Ранее он также играл за “Аталанту”, “Читтаделлу”, “Ювентус”, “Болонью”, “Наполи”, а также “Саутгемптон”.

Габбьядини с 2012 года играет за сборную Италии. Всего он провел за итальянскую национальную команду 13 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Напомним, что в прошлом сезоне “Сампдория” финишировала на последнем, 20-м месте, в турнирной таблице Серии А. Таким образом, клуб из Генуи вылетел в Серию В. “Аль-Наср” в данный момент занимает лишь девятое место в турнирной таблице чемпионата ОАЭ.