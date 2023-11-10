EN EN NG NG
Главная Новости Новости футбола Аль-Иттихад, благодаря хет-трику Бензема, уверенно победил Абха

Аль-Иттихад, благодаря хет-трику Бензема, уверенно победил Абха

Новости футбола Сегодня, 15:26
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Аль-Иттихад, благодаря хет-трику Бензема, уверенно победил Абха Аль-Иттихад, благодаря хет-трику Бензема, уверенно победил Абха

В 13 туре Профессиональной лиги Саудовской Аравии Аль-Иттихад на своем поле принимал команду Абха. Игра прошла в пятницу, 13 ноября.

В первом тайме обе команды имели несколько возможностей, чтобы забить, но острее был таки Аль-Иттихад. На 38-й минуте команда заработала право на пенальти и Карим Бензема реализовал его.

После перерыва Абха сравняла счет на 51-й минуте, а через три минуты Аль-Иттихад снова вышел вперед. Далее пришло время Бензема. Французский нападающий за две минуты оформил дубль, счет стал 4:1. На последних минутах Абха забили во второй раз, но ничего больше сделать не могли.

Профессиональная лига. 13-й тур.

Аль-Иттихад - Абха
Голы: 1:0 - 38 Бензема, 1:1 - 51 Токо Экамби, 2:1 - 54 Коронадо, 3:1 - 67 Бензема, 4:1 - 69 Бензема, 4:2 - 85 Джумаях

Связанные команды и лиги
Аль-Иттихад Абха Про-лига Саудовская Аравия
Популярные новости
Питтсбург Пингвинз закрепит номер легендарно чешского хоккеиста Новости хоккея Сегодня, 16:55 Питтсбург Пингвинз закрепит номер легендарно чешского хоккеиста
Шпоры объявили даты возвращения ключевых игроков после травм Новости футбола Сегодня, 16:28 Шпоры объявили даты возвращения ключевых игроков после травм
Английская премьер-лига 2023-24: таблица, матчи и результаты 12-го тура Новости футбола Сегодня, 15:57 Английская премьер-лига 2023-24: таблица, матчи и результаты 12-го тура
Серия А назвала лучшего футболиста октября Новости футбола Сегодня, 14:53 Серия А назвала лучшего футболиста октября
"Я знаю, какое разочарование испытывает Боб Арум". Эди Хирн о Теофимо Лопесе Новости бокса Сегодня, 14:22 "Я знаю, какое разочарование испытывает Боб Арум". Эди Хирн о Теофимо Лопесе
Известно, какой будет призовой фонд Кубка мира по биатлону в сезоне 2023-24 Новости биатлона Сегодня, 13:51 Известно, какой будет призовой фонд Кубка мира по биатлону в сезоне 2023-24
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости хоккея Сегодня, 16:55 Питтсбург Пингвинз закрепит номер легендарно чешского хоккеиста Новости футбола Сегодня, 16:28 Шпоры объявили даты возвращения ключевых игроков после травм Новости футбола Сегодня, 15:57 Английская премьер-лига 2023-24: таблица, матчи и результаты 12-го тура Новости футбола Сегодня, 15:26 Аль-Иттихад, благодаря хет-трику Бензема, уверенно победил Абха Новости футбола Сегодня, 14:53 Серия А назвала лучшего футболиста октября Новости бокса Сегодня, 14:22 "Я знаю, какое разочарование испытывает Боб Арум". Эди Хирн о Теофимо Лопесе Новости биатлона Сегодня, 13:51 Известно, какой будет призовой фонд Кубка мира по биатлону в сезоне 2023-24 Новости футбола Сегодня, 13:20 Футбольная Ассоциация не будет дисквалифицировать Стерлинга Новости баскетбола Сегодня, 12:49 Составили рейтинг лучших баскетболистов НБА до 25 лет Новости футбола Сегодня, 12:18 Аль-Хиляль уверенно одолел Аль-Таавон
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Хоккей Сегодня Прогноз на матч Флорида Пантерз - Каролина Харрикейнс 11 ноября 2023 года Баскетбол Сегодня Прогноз на матч Финикс Санз — Лос-Анджелес Лейкерс 11 ноября 2023 года Футбол 11 ноя 2023 Прогноз на матч Вулверхэмптон — Тоттенхэм 11 ноября 2023 года Футбол 11 ноя 2023 Прогноз на матч Райо Вальекано — Жирона 11 ноября 2023 года Футбол 11 ноя 2023 Прогноз на матч Лечче — Милан 11 ноября 2023 года Футбол 11 ноя 2023 Прогноз на матч Бавария — Хайденхайм 11 ноября 2023 года Футбол 11 ноя 2023 Прогноз на матч Штутгарт — Боруссия Дортмунд 11 ноября 2023 года Футбол 11 ноя 2023 Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Лутон Таун 11 ноября 2023 года Футбол 11 ноя 2023 Прогноз на матч Арсенал — Бёрнли 11 ноября 2023 года Футбол 11 ноя 2023 Прогноз на матч Кристал Пэлас — Эвертон 11 ноября 2023 года