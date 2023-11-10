Аль-Иттихад, благодаря хет-трику Бензема, уверенно победил Абха

В 13 туре Профессиональной лиги Саудовской Аравии Аль-Иттихад на своем поле принимал команду Абха. Игра прошла в пятницу, 13 ноября.

В первом тайме обе команды имели несколько возможностей, чтобы забить, но острее был таки Аль-Иттихад. На 38-й минуте команда заработала право на пенальти и Карим Бензема реализовал его.

После перерыва Абха сравняла счет на 51-й минуте, а через три минуты Аль-Иттихад снова вышел вперед. Далее пришло время Бензема. Французский нападающий за две минуты оформил дубль, счет стал 4:1. На последних минутах Абха забили во второй раз, но ничего больше сделать не могли.

Congratulations tigers 💪🐅

Well done ! pic.twitter.com/9qbodJUF7m — Ittihad Club (@ittihad_en) November 10, 2023

Профессиональная лига. 13-й тур.

Аль-Иттихад - Абха

Голы: 1:0 - 38 Бензема, 1:1 - 51 Токо Экамби, 2:1 - 54 Коронадо, 3:1 - 67 Бензема, 4:1 - 69 Бензема, 4:2 - 85 Джумаях