Аль-Хиляль без Неймара минимально победил Аль-Халидж

В десятом туре Профессиональной лиги Саудовской Аравии "Аль-Хиляль" принимал "Аль-Халидж" на своем поле.

Хозяева считались абсолютными фаворитами матча и продемонстрировали в первом тайме хороший атакующий футбол. Команда Жезуса совершила девять ударов в сторону ворот и три удара в створ. Один из них завершился голом. На 30-й минуте Александар Митрович вывел "Аль-Хиляль" вперед. Их соперник не создал ни одного момента. Команды ушли на перерыв при минимальном преимуществе хозяев 1:0.

После перерыва "Аль-Хиляль" продолжил доминировать на футбольном поле. На 75-й минуте они казалось удвоили свое преимущество, но после длительного рассмотрения VAR судья отменил этот гол. Тем не менее команда Жезуса все равно удержала минимальное преимущество.

"Аль-Хиляль" одержал победу со счетом 1:0, набрав 26 очков после десяти туров и в данный момент лидирует в Профессиональной лиге Саудовской Аравии.

Профессиональная лига. Десятый тур

"Аль-Хиляль" - "Аль-Халидж"

Голы: 1:0 - 30 Митрович