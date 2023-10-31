Аль-Ахли с Фирмино, Марезом и Кессье неожиданно проиграло в Кубке Короля

В 1/8 финала Кубка Короля Саудовской Аравии Аль-Ахли принимало на своем поле Абху. Перед началом матча хозяева считались явными фаворитами встречи.

В первом тайме была непростая борьба. Довольно неожиданно именно Абха открыла счет в компенсированное до первого тайма время. Однак Аль-Ахли смогли отыграться еще в первом тайме благодаря реализованному пенальти Марезом на 45+8 минуте.

На старте второго тайма Абха осталась в меньшинстве. Аль Судани удален на 53-й минуте. Несмотря на такой поворот событий, именно гости смогли вновь выйти вперед. На 67-й минуте Токо Экамби стал автором второго забитого гола.

Аль-Ахли пытались отыграться и сначала перевести игру в овертайм. На 90+3 минуте Абха вообще осталась вдевять, но даже это не помогло хозяевам. Аль-Ахли неожиданно проигрывают со счетом 1:2 и не проходят в четвертьфинал Кубка Короля.

Кубок Короля. 1/8 финала

Аль-Ахли - Абха - 1:2

Голы: 0:1 - 45+2 Абду, 1:1 - 45+8 Марез, 1:2 - 67 Токо Экамби