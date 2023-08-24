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Айнтрахт сообщил ПСЖ цену на нападающего Коло-Муани

Новости футбола Сегодня, 00:00
Айнтрахт сообщил ПСЖ цену на нападающего Коло-Муани Фото: инстаграм Рандаля Коло-Муани/Автор неизвестен

Франкфуртский “Айнтрахт” определился с ценой на нападающего сборной Франции Рандаля Коло-Муани, которым активно интересуется парижский “Пари Сен-Жермен”, сообщает журналист Relevo Хорхе Пикон в своем твиттере.

По сведениям источника, немецкий клуб не собирается соглашаться на снижение цены и требует за футболиста не менее 100 миллионов евро. Таким образом, “Айнтрахт” отклонил предложение французского клуба, который был готов заплатить за форварда 70 миллионов евро, а также еще несколько миллионов евро в качестве бонусов.

24-летний Коло-Муани выступает за “Айнтрахт” с лета 2022 года. Он перешел в немецкий клуб из французского “Нанта” на правах свободного агента. Всего он провел за клуб из Франкфурта 48 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал 17 результативных передач. В составе “Айнтрахта” Коло-Муани доходил до финала Лиги Европы в сезоне-2022/2023. Контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года.

Коло-Муани с 2022 года играет за сборную Франции. Всего он провел за французскую национальную команду девять матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. В составе сборной Франции он стал серебряным призером чемпионата мира 2022 года.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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