74-летний Сколари получил новую тренерскую работу

Пресс-служба “Атлетико Минейро” на официальном сайте объявила о назначении Луиса Фелипе Сколари на пост главного тренера.

Специалист подписал с бразильским клубом контракт до декабря 2024 года.

“Атлетико Минейро”, набрав в 10 турах 18 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Бразилии.

74-летний Сколари ранее тренировал ССА, “Жувентуде”, “Гремио Бразил”, “Аль-Шабаб”, вновь “Гремио Бразил”, вновь “Жувентуде”, “Гремио”, “Гояс”, “Аль-Кадисию”, сборную Кувейта, “Коритибу”, “Крисиуму”, “Аль-Ахли”, вновь “Аль-Кадасию”, вновь “Гремио”, “Джубило Ивата”, “Палмейрас", “Крузейро”, сборную Бразилии, сборную Португалии, “Челси”, “Бунедкор", вновь “Палмейрас”, вновь сборную Бразилии, вновь “Гремио”, “Гуанчжоу Эвергранд”, вновь “Палмейрас”, вновь “Крузейро”, вновь “Гремио” и “Атлетико Паранаэнсе”.