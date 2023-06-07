45-летний Буффон может сменить клуб или завершить карьеру

"Парма" не смогла вернуться в Серию А после проигрыша в плей-офф Серии Б "Кальяри".

Для ветерана "Пармы" Джанлуиджи Буффона это была чувствительная неудача и после матча он не скрывал своих эмоций.

Агент 45-летнего стража ворот Сильвано Мартина ответил на вопрос о планах Буффона и остается ли он в "Парме".

"Я не знаю, останется ли Джанлуиджи еще на сезон. Это еще не решено, мы не говорили ни с Буффоном, ни с клубом. Дайте нам десять дней, чтобы отдохнуть и подумать", - сказал Мартина.