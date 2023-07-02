45-летний Буффон дал ответ на 30-миллионое предложение из Саудовской Аравии

45-летний вратарь “Пармы” Джанлуиджи Буффон отклонил выгодное предложение из Саудовской Аравии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, один из саудовских клубов предлагал голкиперу двухлетний контракт на общую сумму в 30 миллионов евро. Впрочем, итальянец думает о завершении карьеры этим летом. Возможно, он получит административную должность в “Парме”.

В минувшем сезоне Буффон провел за “Парму” 19 матчей во всех турнирах и пропустил 24 гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.