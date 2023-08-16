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38-летний легендарный испанец Касорла нашел новый клуб

Новости футбола Сегодня, 13:31
38-летний легендарный испанец Касорла нашел новый клуб Фото: сайт "Реал" Овьедо/Автор неизвестен

Пресс-служба “Реала” из Овьедо на официальном сайте объявила о переходе бывшего полузащитника сборной Испании Санти Касорлы.

Футболист достался испанскому клубу, так как являлся свободным агентом. 38-летний испанец подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2024 года.

Большую часть своей карьеры Касорла провел за “Вильярреал”, за который он выступал с 2003 по 2006 год, с 2007 по 2011 год, а также с 2018 по 2020 год. Всего он провел за испанский клуб 330 матчей во всех турнирах, забил 57 голов и отдал 57 результативных передач. С 2012 по 2018 год он играл за “Арсенал”, провел за клуб 180 матчей во всех турнирах, забил 29 голов и отдал 45 результативных передач. Ранее он также играл за “Рекреативо”, “Малагу” и “Аль-Садд”.

Касорла с 2008 по 2019 год выступал за сборную Испании. Всего он провел за испанскую национальную команду 81 матч, забил 15 голов и отдал 11 результативных передач, а также получил пять желтых карточек. Он два раза становился чемпионом Европы в 2008 и 2012 годах.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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