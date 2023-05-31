200 миллионов евро в год и не только: Бензема получил заманчивое предложение

Капитан “Реала” Карим Бензема может сменить команду по окончании сезона.

У француза есть вариант из Саудовской Аравии на контракт с зарплатой €200 млн в год.

Также у футболиста будет возможностью заработать крупную сумму в качестве посла заявки Саудовской Аравии, Греции и Египта на проведение ЧМ-2030.

В этом розыгрыше Ла Лиги француз провел 23 матча, забив 18 голов и отдав три голевые передачи.

Его контракт истекает ближайшим летом.