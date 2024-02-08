18-летний шведский нападающий отказал Челси и выбрал другой клуб АПЛ

18-летний нападающий датского Копенгагена Руни Бардхьи был на радаре двух клубов АПЛ, в том числе и Челси, но предложение «аристократов» швед вряд-ли примет.

Как сообщает датский канал TV2, Бардхьи предъявляет высокие требования к своему будущему клубу и очень хочет играть в Лиге чемпионов. Участие Челси в самом престижном еврокубке почти исключено, как и выбор 18-летнего шведа.

А вот второй клуб АПЛ, который рассматривает нападающего, это Тоттенхэм. «Шпоры» пока тоже не находятся в топ-4, но пребывают на расстоянии одного балла от зоны Лиги чемпионов и ещё недавно с этим клубом связывал нападающего teamTALK.

Бардхьи в нынешнем сезоне провел 30 матчей за Копенгаген, в которых отметился 11 забитыми голами. Transfermarkt оценивает его в 9 миллионов евро, а его контракт с датским клубом рассчитан до конца 2025 года.