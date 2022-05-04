"Зенит" рассматривает три варианта на усиление позиции вратаря

Фото: твиттер Ивана Ломаева/Автор неизвестен

"Зенит" намерен усилить вратарскую линию в летнее трансферное окно, сообщает "Чемпионат".

По сведениям источника, петербургский клуб проявляет интерес к Илье Лантратову ("Химки"), Денису Адамову ("Сочи") и Ивану Ломаеву ("Крыльев Советов"). При этом "Зенит" может расстаться с вратарями Станиславом Крицюком и Михаилом Кержаковым, у которых летом заканчиваются контракты.

Напомним, что "Зенит" стал чемпионом России, но не сможет сыграть в Лиге чемпионов из-за отстранения российских клубов от еврокубков.

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