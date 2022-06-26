"Ювентус" назвал "Челси" цену на де Лигта

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"Ювентус" назвал "Челси" цену на де Лигта

Фото: твиттер Маттейса де Лигта/Автор неизвестен

Туринский "Ювентус" определился с ценой на голландского защитника Маттейса де Лигта, которым активно интересуется лондонский "Челси", сообщает Tuttosport.

По сведениям источника, итальянский клуб хочет получить за футболиста не менее 100 миллионов евро. Ранее сообщалось, что голландец думает об уходе из "Юве", так как недоволен результатами клуба в последние годы.

В минувшем сезоне 22-летний де Лигт провел за "Ювентус" 42 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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