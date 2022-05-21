"Сочи" уничтожил "Динамо" и занял второе место в в РПЛ

Фото: твиттер "Сочи"/Автор неизвестен

В матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги "Сочи" на выезде разгромил "Динамо" со счетом 5:1.

Победу гостям принесли хет-трик Матео Кассьерры, голы Артура Юсупова и Кристиана Нобоа. За динамовцев отличился Нобоа, который забил в собственные ворота.

"Сочи", набрав 56 очков, финишировал на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. "Динамо" с 53 очками заняло третье место.

"Динамо" – "Сочи" - 1:5 (1:4)

Голы: Нобоа, 8 (автогол) - 1:0, Юсупов, 27 - 1:1, Кассьерра, 33 - 1:2, Кассьерра, 40 - 1:3, Нобоа, 45 (с пенальти) - 1:4, Кассьерра, 68 - 1:5

"Динамо": Лещук, Варела, Бальбуэна, Евгеньев, Скопинцев (Кутицкий, 72), Фомин, Моро (Тюкавин, 46), Шиманьски (Паршивлюк, 72), Лесовой, Захарян (Гладышев, 72), Смолов (Грулев, 65).

"Сочи": Адамов, Маргасов (Заика, 62), Терехов, Дркушич (Прохин, 81), Родригао, Макарчук, Нобоа, Юсупов (Юрганов, 81), Цаллагов, Ангбан (Бурмистров, 62), Кассьерра (Мелкадзе, 70).

Удаление: Лесовой (56).

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