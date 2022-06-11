Пирло возглавил турецкий клуб
Фото: инстаграм Андреа Пирло/Автор неизвестен
Бывший наставник "Ювентуса" Андреа Пирло стал главным тренером турецкого клуба "Фатих Карагюмрюк".
Об этом сообщил журналист Джанлука Ди Марцио.
По информации источника, 43-летний итальянский специалист подписал с турецким клубом контракт на один год.
В минувшем сезоне "Фатих Карагюмрюк" занял восьмое место в чемпионате Турции.
Пирло работал с "Ювентусом" с 2020 по 2021 год.
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