Пирло возглавил турецкий клуб

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Пирло возглавил турецкий клуб

Фото: инстаграм Андреа Пирло/Автор неизвестен

Бывший наставник "Ювентуса" Андреа Пирло стал главным тренером турецкого клуба "Фатих Карагюмрюк".

Об этом сообщил журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, 43-летний итальянский специалист подписал с турецким клубом контракт на один год.

В минувшем сезоне "Фатих Карагюмрюк" занял восьмое место в чемпионате Турции.

Пирло работал с "Ювентусом" с 2020 по 2021 год.

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