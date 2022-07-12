"Манчестер Юнайтед" без Роналду уничтожил "Ливерпуль"

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"Манчестер Юнайтед" без Роналду уничтожил "Ливерпуль"

Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" в товарищеском матче разгромил "Ливерпуль" со счетом 4:0.

Победу манкунианцам принесли голы Джейдона Санчо, Фреда, Антони Марсьяля и Факундо Пельистри.

"Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" - 4:0 (3:0)
Голи: Санчо, 12 - 1:0, Фред, 30 - 2:0, Марсьяль, 33, - 3:0, Пельистри, 77 - 4:0

"Манчестер Юнайтед": де Хеа (Хитон, 68), Далот (Уан-Биссака, 46), Варан (Байи, 46), Линделеф (Теллес, 46), Шоу (Маласиа, 46), Мактомини (Икбал, 46), Фред (Сэведж, 46), Санчо (Пельистри, 46), Фернандеш (ван де Бек, 46), Рэшфорд (Эланга, 46), Марсьяль (Диалло, 46).

"Ливерпуль": Алиссон (Адриан, 46), Чемберс (Цимикас, 32), Гомес (Уильямс, 32), Филипс (Матип, 32), Мабая (Фрауендорф, 32), Хендерсон (Кларксон, 32), Карвалью (Милнер, 32), Мортон (Окслэйд-Чемберлен, 32), Диас (Джонс, 32), Эллиотт (Байчетич, 32), Фирмино (Кларк, 32).

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