"Манчестер Юнайтед" без Роналду уничтожил "Ливерпуль"
Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен
"Манчестер Юнайтед" в товарищеском матче разгромил "Ливерпуль" со счетом 4:0.
Победу манкунианцам принесли голы Джейдона Санчо, Фреда, Антони Марсьяля и Факундо Пельистри.
"Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" - 4:0 (3:0)
Голи: Санчо, 12 - 1:0, Фред, 30 - 2:0, Марсьяль, 33, - 3:0, Пельистри, 77 - 4:0
"Манчестер Юнайтед": де Хеа (Хитон, 68), Далот (Уан-Биссака, 46), Варан (Байи, 46), Линделеф (Теллес, 46), Шоу (Маласиа, 46), Мактомини (Икбал, 46), Фред (Сэведж, 46), Санчо (Пельистри, 46), Фернандеш (ван де Бек, 46), Рэшфорд (Эланга, 46), Марсьяль (Диалло, 46).
"Ливерпуль": Алиссон (Адриан, 46), Чемберс (Цимикас, 32), Гомес (Уильямс, 32), Филипс (Матип, 32), Мабая (Фрауендорф, 32), Хендерсон (Кларксон, 32), Карвалью (Милнер, 32), Мортон (Окслэйд-Чемберлен, 32), Диас (Джонс, 32), Эллиотт (Байчетич, 32), Фирмино (Кларк, 32).
Не пропустите: "МЮ" может подписать Стракошу. | https://dailysports.net
Лента новостей
-
"Манчестер Сити" продлит одного из лидеров команды
-
"Рома" Моуринью продлила контракт с ключевым защитником
-
"Челси" опередил "Реал" в борьбе за американского таланта
-
Федун отреагировал на слухи о своем уходе из "Спартака"
-
В "Рубине" объяснили присутствие Дзюбы в расположении команды
-
"Манчестер Юнайтед" без Роналду уничтожил "Ливерпуль"
-
"Спартак" близок к трансферу экс-игрока "Краснодара"
-
Дзюба прибыл в расположение "Рубина"
-
Кудряшов трогательно попрощался со сборной России
-
"Сеул" подписал российского форварда
-
Названа дата начала нового сезона УПЛ
-
Семин раскрыл секрет успешной игры "Зенита"
-
Форвард "Тоттенхэма" Сон Хын Мин потерял сознание во время тренировки
-
Экс-игрок "Спартака" уверен, что Дзюба останется в России
-
Стал известен оклад судей, работавших на матче за Суперкубок России
-
"Барселона" надеется купить Левандовского до конца недели
-
Экс-наставник "Спартака" Руй Витория стал тренером Салаха
-
Три футбольных гранда интересуются Депаем
-
"Аякс" нацелился на игрока сборной Украины
-
Полоз считает, что "Зенит" боится играть в еврокубках
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18