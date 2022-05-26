"Арсенал" и "Барселона" поборются за форварда "Ювентуса"

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"Арсенал" и "Барселона" поборются за форварда "Ювентуса"

Фото: твиттер Альваро Мораты/Автор неизвестен

"Арсенал" и "Барселона" вступили в борьбу за нападающего "Ювентуса" Альваро Морату, который принадлежит "Атлетико", сообщает AS.

По сведениям источника, английский и испанский клубы могут воспользоваться тем, что "Юве" не спешит активировать опцию выкупа форварда за 35 миллионов евро. Дело в том, что итальянцы считают сумму завышенной и пытаются добиться существенной скидки.

В нынешнем сезоне 29-летний Мората выступал за "Ювентус" на правах аренды, провел 48 матчей, забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с "Атлетико" действует до лета 2023 года.

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