Алекс Фергюсон вернётся к активной работе в "МЮ"

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Алекс Фергюсон вернётся к активной работе в "МЮ"

Фото твиттер "Абердина"/Автор неизвестен

Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон будет активно работать в системе клуба.

Как сообщает Daily Mail, легендарный тренер станет советником исполнительного директора клуба Ричарда Арнольда.

Помощниками специалиста станут экс-капитан "МЮ" Брайан Робсон, бывший спортивный директор клуба Джон Мертоу, а также бывший исполнительный директор клуба Дэвид Гилл.

Фергюсон возглавлял "Манчестер Юнайтед" с 1986 по 2013 год.

Не пропустите: Фергюсон рассказал о своём отношении к системе VAR. | https://dailysports.net/
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