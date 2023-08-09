Звездный новичок "Барселоны" может покинуть клуб

Немецкий полузащитник “Барселоны” Илкай Гюндоган может покинуть клуб в ближайшее время, сообщает AS.

По сведениям источника, футболист может воспользоваться тем, что каталонский клуб до сих пор не зарегистрировал его для участия в чемпионате Испании в сезоне-2023/2024. Соответствующий пункт есть в контракте игрока.

Напомним, что 32-летний Гюндоган перешел в “Барселону” в летнее трансферное окно на правах свободного агента. Он подписал с клубом контракт, который будет действовать до лета 2025 года с возможностью продления еще на год. Сумма отступных в контракте игрока составляет 400 миллионов евро.

Предыдущим клубом Гюндогана был “Манчестер Сити”, в который он перешел летом 2016 года из дортмундской “Боруссии”. Сумма трансфера составила 27 миллионов евро. Всего он провел за английский клуб 304 матча во всех турнирах, забил 60 голов и отдал 40 результативных передач.

Гюндоган с 2011 года играет за сборную Германии. Всего он провел за немецкую национальную команду 67 матчей, забил 17 голов и отдал семь результативных передач, а также получил три желтые карточки.