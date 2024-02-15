Звезда фильма "Дюна" признался в любви клубу французской Лиги 2

Знаменитый актер Тимоти Шаламе вчера, в День всех влюбленных, принял участие в шоу на французском телевидении, где совершил признание в любви. Однако это было неожиданное признание.

Шаламе заявил, что влюблен в футбольный клуб Сент-Этьенн, который на данный момент выступает в Лиге 2.

💚 La fierté de @RealChalamet de pouvoir partager sa passion des Verts avec le casting de Dune 2 ! 🥰



📺 @TMCtv pic.twitter.com/vSoh955l3B — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) February 13, 2024

Во время шоу Шаламе надел шарфы с символикой Сент-Этьенна на своих колег по фильму “Дюна”, первая часть которого вышла на экраны в октябре 2021 года. В коце текущего месяца в кинотеатрах начнется показ “Дюна: Часть вторая”.

Шаламе также известен по ролям в фильмах “Интерстеллар”, “Не смотри вверх”, “Дождливый день в Нью-Йорке”, “Вонка” и многих других.

После 24 тров Сент-Этьенн занимает седьмое место в Лиге 2. По итогам сезона-2021/22 десятикратные чемпионы Франции впервые с 2003 года вылетели из Лиги 1.