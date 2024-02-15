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Звезда фильма "Дюна" признался в любви клубу французской Лиги 2

Новости футбола Сегодня, 05:32
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Звезда фильма "Дюна" признался в любви клубу французской Лиги 2 eurosport.fr

Знаменитый актер Тимоти Шаламе вчера, в День всех влюбленных, принял участие в шоу на французском телевидении, где совершил признание в любви. Однако это было неожиданное признание.

Шаламе заявил, что влюблен в футбольный клуб Сент-Этьенн, который на данный момент выступает в Лиге 2.

Во время шоу Шаламе надел шарфы с символикой Сент-Этьенна на своих колег по фильму “Дюна”, первая часть которого вышла на экраны в октябре 2021 года. В коце текущего месяца в кинотеатрах начнется показ “Дюна: Часть вторая”.

Шаламе также известен по ролям в фильмах “Интерстеллар”, “Не смотри вверх”, “Дождливый день в Нью-Йорке”, “Вонка” и многих других.

После 24 тров Сент-Этьенн занимает седьмое место в Лиге 2. По итогам сезона-2021/22 десятикратные чемпионы Франции впервые с 2003 года вылетели из Лиги 1.

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