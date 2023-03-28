Зинченко получил новую порцию комплиментов от одноклубника

Хавбек “Арсенала” Эмиль Смит-Роу высоко оценил переходы Александра Зинченко и Габриэла Жезуса в свою команду из “Манчестер Сити”.

Он назвал украинского защитника одним из самых техничных игроков, которых он когда-либо видел.

По словам британца, он не может поверить, что “Манчестер Сити” отпустил таких талантливых игроков.

Зинченко забил один гол и отдал две результативные передачи в 27 матчах, в то время как Жезус забил пять мячей и отдал семь голевых передач в 23 матчах в текущем сезоне.