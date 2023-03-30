Журналист пролил свет на будущее Месси в ПСЖ
Новости футбола Сегодня, 10:29
Фото: твиттер ПСЖ
По информации авторитетного журналиста Педро Пабло Паррадо, форвард ПСЖ Лионель Месси решил остаться в Париже.
Он отмечает, что аргентинец продлит контракт до 2024 года, а уже после истечения срока контракта перейдет в МЛС.
При этом потенциальный новый клуб Месси журналист раскрывать не стал.
Он уточнил, что Месси планирует принять участие в ЧМ-2026 и уже сообщил об этом Ассоциации футбола Аргентины.
Популярные новости
Новости футбола Вчера, 13:54 Месси готов на существенный шаг ради перехода в "Барселону"
Новости футбола 28 мар 2023, 16:43 Победы Хорватии и Швейцарии, поражение Испании: результаты отбора Евро-2024 28 марта
Новости футбола 28 мар 2023, 16:40 Испания неожиданно проиграла Шотландии в отборе Евро-2024
Новости футбола 27 мар 2023, 16:50 Феерия Швеции, крупные победы Нидерландов и Венгрии: результаты отбора Евро-2024 27 марта
Новости футбола 27 мар 2023, 16:38 Франция одержала сложную победу в отборе Евро-2024
Новости футбола 26 мар 2023, 16:44 Феерии Португалии и Исландии, победы Англии и Италии: результаты отбора Евро-2024 26 марта
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 10:29 Журналист пролил свет на будущее Месси в ПСЖ Новости футбола Сегодня, 10:00 Гранды европейского футбола следят за 15-летним хорватом Пульичем Новости футбола Сегодня, 09:30 Назван самый высокооплачиваемый футболист в АПЛ Новости футбола Сегодня, 09:00 "Манчестер Сити" проведет реконструкцию стадиона Новости футбола Сегодня, 08:29 Азар не воспользовался шансом вернуться в основу "Реала" Новости футбола Сегодня, 08:00 Роналду хотел стать капитаном "МЮ", но ему отказали Новости футбола Сегодня, 07:31 Мудрик отреагировал на критику в свой адрес Новости футбола Сегодня, 07:00 Кроос раскритиковал решение “Баварии” об увольнении Нагельсмана Новости футбола Сегодня, 06:51 "Ливерпуль" готов раскошелиться на трансфер защитника "Наполи" Новости футбола Сегодня, 06:32 Луис Энрике назвал чемпионат, где хочет работать
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Сакарьяспор - Еюпспор 30 марта 2023 года Футбол 31 мар 2023 Прогноз на матч Мальорка - Осасуна 31 марта 2023 года Футбол 31 мар 2023 Прогноз на матч Марсель - Монпелье 31 марта 2023 года Футбол 01 апр 2023 Прогноз на матч Интер - Фиорентина 1 апреля 2023 года Футбол 01 апр 2023 Прогноз на матч Ювентус - Верона 1 апреля 2023 года