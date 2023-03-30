Журналист пролил свет на будущее Месси в ПСЖ

По информации авторитетного журналиста Педро Пабло Паррадо, форвард ПСЖ Лионель Месси решил остаться в Париже.

Он отмечает, что аргентинец продлит контракт до 2024 года, а уже после истечения срока контракта перейдет в МЛС.

При этом потенциальный новый клуб Месси журналист раскрывать не стал.

Он уточнил, что Месси планирует принять участие в ЧМ-2026 и уже сообщил об этом Ассоциации футбола Аргентины.