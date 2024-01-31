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Жозе Моуринью может вернуться в Манчестер Юнайтед

Новости футбола Сегодня, 12:58
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Жозе Моуринью может вернуться в Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью может вернуться в Манчестер Юнайтед

Португальский тренер Жозе Моуринью может вернуться в Манчестер Юнайтед, сообщает Daily Mail.

По информации источников, у португальца есть ощущение незавершенного дела, после того, как его уволили из Манчестер Юнайтед. Поэтому Моуринью поставил себе цель снова возглавить клуб, если такая возможность представится в будущем. Также, Жозе готов и заинтересован в сопарке с новыми владельцами клуба. Напомним, что сэр Джим Рэтклифф и компания INEOS взяли на себя управление футбольными операциями в рамках 25-процентной инвестиции нефтехимического миллиардера в клуб.

Моуринью возглавил Юнайтед в 2016 году после ухода Луи ван Гала. В своем первом сезоне он выиграл Лигу Европы и Кубок Карабаха, а в следующем году занял второе место в Премьер-лиге, хотя и отстал от соперника Сити на 19 очков. Начав сезон 2018/19 с семи побед в первых 17 матчах Премьер-лиги, в результате чего Манчестер Юнайтед отстал от лидеров лиги на 19 очков, Моуринью был уволен из клуба 18 декабря 2018 года.

Напомним, что 16 января 2024 года, Рома официально попрощалась с португальским специалистом Жозе Моуриньо и его тренерским штабом. Руководство клуба поблагодарило Моуриньо за проделанную работу, но признало, что в интересах клуба нужны немедленные изменения, а также пожелало португальцу и его штабу всего наилучшего в будущем.

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