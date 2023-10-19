Женская Лига чемпионов. Известны все участники группового этапа

Поздним вечером 18 октября определились 16 команд, которые примут участие в групповом этапе женской Лиги чемпионов сезона 2023/2024.

Жеребьевка следующей стадии турнира пройдет 19 октября.

На групповом этапе будет четыре группы. В них войдут по команде из каждой корзины, которые были сформированы по текущему рейтингу:

Корзина 1 : "Барселона" (Испания), "Лион" (Франция), "Бавария" (Германия), "Челси" (Англия).

: "Барселона" (Испания), "Лион" (Франция), "Бавария" (Германия), "Челси" (Англия). Корзина 2 : "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Славия" (Чехия), "Реал" (Испания), "Русенгорд" (Швеция).

: "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Славия" (Чехия), "Реал" (Испания), "Русенгорд" (Швеция). Корзина 3: "Санкт-Пёльтен" (Австрия), "Бенфика" (Португалия), "Хеккен" (Швеция), "Рома" (Италия).

"Санкт-Пёльтен" (Австрия), "Бенфика" (Португалия), "Хеккен" (Швеция), "Рома" (Италия). Корзина 4: "Аякс" (Нидерланды), "Париж" (Франция), "Айнтрахт" (Германия), "Бранн" (Норвегия).

Матчи группового этапа запланированы на период с 14 ноября по 31 января. Две лучшие команды из каждой группы пройдут в четвертьфинальную стадию.

Финальная игра состоится в испанском Бильбао на стадионе "Сан-Мамес". Ожидается, что финал Лиги чемпионов пройдет с 24 по 26 мая.