Женская Лига чемпионов. Известны все участники группового этапа
Новости футбола Сегодня, 00:04
Фото: твиттер УЕФА
Поздним вечером 18 октября определились 16 команд, которые примут участие в групповом этапе женской Лиги чемпионов сезона 2023/2024.
Жеребьевка следующей стадии турнира пройдет 19 октября.
На групповом этапе будет четыре группы. В них войдут по команде из каждой корзины, которые были сформированы по текущему рейтингу:
- Корзина 1: "Барселона" (Испания), "Лион" (Франция), "Бавария" (Германия), "Челси" (Англия).
- Корзина 2: "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Славия" (Чехия), "Реал" (Испания), "Русенгорд" (Швеция).
- Корзина 3: "Санкт-Пёльтен" (Австрия), "Бенфика" (Португалия), "Хеккен" (Швеция), "Рома" (Италия).
- Корзина 4: "Аякс" (Нидерланды), "Париж" (Франция), "Айнтрахт" (Германия), "Бранн" (Норвегия).
Матчи группового этапа запланированы на период с 14 ноября по 31 января. Две лучшие команды из каждой группы пройдут в четвертьфинальную стадию.
Финальная игра состоится в испанском Бильбао на стадионе "Сан-Мамес". Ожидается, что финал Лиги чемпионов пройдет с 24 по 26 мая.
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