Защитник Лечче интересен топ-клубам

По информации football-espana.net, левый защитник итальянского Лечче и молодежной сборной Дании Патрик Доргу обратил на себя внимание европейских грандов.

Сообщается, что предметный интерес к игроку проявляют Ливерпуль, Манчестер Сити и Барселона. Каталонцы следят за датчанином с 2022-го года, однако фаворитом в борьбе за футболиста считается Ливерпуль. Отмечается, что Лечче может неплохо заработать на продаже 18-летнего игрока.

Действующий контракт Доргу с Лечче рассчитан до 30 июня 2027 года. Трансфермаркт оценивает его в 2.5 миллиона евро.

Футболист перешел в Лечче в прошлом году из Норшеланна. Итальянский клуб заплатил за талантливого игрока всего 200 тысяч евро. В этом сезоне Доргу провел за свою команду 9 матчей.