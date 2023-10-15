Защитник Лечче интересен топ-клубам
Новости футбола Сегодня, 16:29
Фото: twitter.com/OfficialUSLecce/ Автор неизвестен
По информации football-espana.net, левый защитник итальянского Лечче и молодежной сборной Дании Патрик Доргу обратил на себя внимание европейских грандов.
Сообщается, что предметный интерес к игроку проявляют Ливерпуль, Манчестер Сити и Барселона. Каталонцы следят за датчанином с 2022-го года, однако фаворитом в борьбе за футболиста считается Ливерпуль. Отмечается, что Лечче может неплохо заработать на продаже 18-летнего игрока.
Действующий контракт Доргу с Лечче рассчитан до 30 июня 2027 года. Трансфермаркт оценивает его в 2.5 миллиона евро.
Футболист перешел в Лечче в прошлом году из Норшеланна. Итальянский клуб заплатил за талантливого игрока всего 200 тысяч евро. В этом сезоне Доргу провел за свою команду 9 матчей.
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