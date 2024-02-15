Замена Тони? Брентфорд оформил трансфер бразильского форварда

Бразильский форвард Игор Тьягу официально перешёл в Брентфорд. Правда, присоединится к команде он только 1 июля, а концовку нынешнего сезона 22-летний нападающий проведет в бельгийском Брюгге, которому он и пока принадлежит.

Сумма трансфера не раскрывается, но согласно порталуTransfermarkt«пчёлы» заплатят за переход 33 миллиона евро, а самого игрока ресурс оценивает в шесть миллионов евро. Известно, что игрок подпишет контракт до 2029 года с возможностью продления ещё на год.

В нынешнем сезоне Тьягу провел за Брюгге 40 матчей, в которых он забил аж 26 голов и отдал четыре результативных передачи.

Нападающий ростом 187 сантиметров выиграл 35 воздушных дуэлей в этом сезоне, заняв седьмое место среди форвардов в Лиге Жюпиле, и сделал 23 ключевые передачи.

Напомним, что весьма вероятно, что основной нападающий Брентфорда Айвен Тони летом может покинуть команду.