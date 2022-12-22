"Ювентус" согласился продать Рабьо за "смешную" цену

Дни защитника “Ювентуса” Адриена Рабьо в итальянском клубе подходят к концу.

Контракт игрока сборной Франции истекает летом 2023 года и уже сейчас туринцы ищут потенциального покупателя для футболиста, ведь в январе его смогут подписать бесплатно.

По данным СМИ, за Рабьо туринский клуб намерен получить 15 миллионов евро. Ранее СМИ писали, что в его услугах заинтересован мадридский “Атлетико”.

Рабьо в этом сезоне провел 16 матчей за “Ювентус”, в которых забил 5 голов.