Ювентус договорился о новом контракте с ключевым игроком
“Ювентус” продлил соглашение с одним из ключевых футболистов.
Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо в соцсети Х, контракт с итальянским клубом продлил хавбек Мануэль Локателли.
Новое соглашение с футболистом рассчитано до лета 2028 года. Интересно, что официально о событии пока информации не было.
Напомним, что Локателли стал игроком “Ювентуса” летом 2023 года. До этого он полтора года провел в аренде в туринском клубе. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 25-летний полузащитник провел 11 матчей за “Ювентус”, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу.
Всего в составе “Ювентуса” Локателли провел 103 игры, забив четыре мяча и отдав восемь голевых передач.
По итогам 11 сыгранных туров чемпионата Италии «Ювентус» занимает второе место с 26 очками, уступая лидирующему “Интеру” два очка.
Следующий матч команда из Турина сыграет с «Кальяри». Встреча на стадионе «Альянц – Ювентус» запланирована на 11 ноября.