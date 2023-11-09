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Ювентус договорился о новом контракте с ключевым игроком

Новости футбола Сегодня, 08:00
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Ювентус договорился о новом контракте с ключевым игроком Ювентус договорился о новом контракте с ключевым игроком

“Ювентус” продлил соглашение с одним из ключевых футболистов.

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо в соцсети Х, контракт с итальянским клубом продлил хавбек Мануэль Локателли.

Новое соглашение с футболистом рассчитано до лета 2028 года. Интересно, что официально о событии пока информации не было.

Напомним, что Локателли стал игроком “Ювентуса” летом 2023 года. До этого он полтора года провел в аренде в туринском клубе. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 25-летний полузащитник провел 11 матчей за “Ювентус”, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Всего в составе “Ювентуса” Локателли провел 103 игры, забив четыре мяча и отдав восемь голевых передач.

По итогам 11 сыгранных туров чемпионата Италии «Ювентус» занимает второе место с 26 очками, уступая лидирующему “Интеру” два очка.

Следующий матч команда из Турина сыграет с «Кальяри». Встреча на стадионе «Альянц – Ювентус» запланирована на 11 ноября.

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