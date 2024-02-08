WhoScored назвал лучшего игрока полуфинала Кубка африканских наций

Статистический портал WhoScored назвал лучшего игрока полуфинальной стадии Кубка афиканских наций.

Согласно оценке WhoScored, лучшим игроком 1/2 финала был признан вратарь сборной Нигерии и южноафриканского клуба Чиппа Юнайтед Стэнли Нвабали. Его выступление оценили в 7.90 баллов.

В серии послематчевых пенальти против сборной ЮАР Нвабали отразил два удара, что сыграло ключевую роль в победе Нигерии. На текущем Кубке Африки 27-летний голкипер выходил во всех матчах.

Полностью символическая сборная 1/2 финала КАН выглядит следующим образом

В финале Кубка африканских наций Нигерия сразится против Кот-д'Ивуара. Матч состоится в воскресенье, 11 февраля.