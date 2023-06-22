Владелец "Челси" купил еще один клуб
Новости футбола Сегодня, 13:45
Фото: Тодд Боули
Компания DNCG, которой руководит владелец лондонского “Челси” Тодд Боули, купила контрольный пакет “Страсбурга”, сообщает RMC Sport.
По сведениям источника, американский бизнесмен не будет менять руководство клуба. Таким образом, на посту президента останется Марк Келли. Благодаря данной сделке французский клуб получит новые финансовые возможности.
“Страсбург” был основан в 1906 году. Клуб один раз становился чемпионом Франции, три раза выиграл Кубок Франции и четырежды завоевал Кубок французской лиги. В нынешнем сезоне клуб занял 15-е место в Лиге 1 и сохранил место в элитном дивизионе.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Вчера, 14:48 Сборная Украины стартовала с победы на молодежном Евро-2023
Новости футбола 20 июн 2023, 17:09 Бразилия сенсационно проиграла африканской сборной
Новости футбола 20 июн 2023, 17:01 Роналду принес Португалии победу в гостевом матче отбора Евро-2024
Новости футбола 19 июн 2023, 17:05 Феерия Англии, сложные победы Франции и Украины: результаты отбора Евро-2024 от 19 июня
Новости футбола 19 июн 2023, 16:43 Англия победила со счетом 7:0 в матча отбора Евро-2024
Новости футбола 19 июн 2023, 15:17 Аргентина без Месси одержала уверенную победу в товарищеском матче
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 15:42 Левандовски ответил на 150-миллионное предложение из Саудовской Аравии Новости футбола Сегодня, 15:30 Нападающий сборной Франции отказался перейти в ПСЖ Новости футбола Сегодня, 15:15 "Реал" продлил контракт с опытным защитником Новости футбола Сегодня, 14:55 Месси может быть признан лучшим спортсменом года Новости футбола Сегодня, 14:42 "Бавария", "Ливерпуль", ПСЖ и "Челси" поборются за вингера "Ювентуса" Новости футбола Сегодня, 14:30 "Жирона" Цыганкова может подписать аргентинца из "Манчестер Сити" Новости футбола Сегодня, 14:16 Германия не смогла победить в стартовом матче молодежного Евро-2023 Новости футбола Сегодня, 14:07 Англия стартовала с победы на молодежном Евро-2023 Новости футбола Сегодня, 13:59 Норвегия проиграла Швейцарии в матче молодежного Евро-2023 Новости футбола Сегодня, 13:45 Владелец "Челси" купил еще один клуб
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Куяба - Ботафого 23 июня 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Куритиба - Интернасьонал 23 июня 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Васко да Гама - Гояс 23 июня 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Годой-Крус - Бока Хуниорс 23 июня 2023 года Футбол 24 июн 2023 Прогноз на матч Румыния - Украина 24 июня 2023 года Футбол 24 июн 2023 Прогноз на матч Португалия - Нидерланды 24 июня 2023 года Футбол 24 июн 2023 Прогноз на матч Грузия - Бельгия 24 июня 2023 года Футбол 24 июн 2023 Прогноз на матч Испания - Хорватия 24 июня 2023 года