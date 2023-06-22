Владелец "Челси" купил еще один клуб

Компания DNCG, которой руководит владелец лондонского “Челси” Тодд Боули, купила контрольный пакет “Страсбурга”, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, американский бизнесмен не будет менять руководство клуба. Таким образом, на посту президента останется Марк Келли. Благодаря данной сделке французский клуб получит новые финансовые возможности.

“Страсбург” был основан в 1906 году. Клуб один раз становился чемпионом Франции, три раза выиграл Кубок Франции и четырежды завоевал Кубок французской лиги. В нынешнем сезоне клуб занял 15-е место в Лиге 1 и сохранил место в элитном дивизионе.