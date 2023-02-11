Вингер киевского “Динамо” перешел в бразильский “Ред Булл Брагантино”

Вингер киевского “Динамо” Витиньо перебрался в бразильский клуб “Ред Булл Брагантино”.

Об этом сообщили на сайте бразильской команды.

Футболиста арендовали до 30 июня текущего года.

Отметим, что до перехода в “Ред Булл Брагантино” бразильский футболист играл в аренде за “Атлетико Паранаэнсе”, но соглашение расторгли раньше.