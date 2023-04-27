"Вильярреал" с хоккейным счетом победил клуб из Барселоны

В матче 31-го тура чемпионата Испании “Вильярреал” на своем поле обыграл “Эспаньол” со счетом 4:2.

Победу “подводникам” принесли дубль Этьена Капу, голы Даниэля Парехо и Николаса Джексона. У гостей отличились Хави Пуадо и Хоселу.

“Вильярреал”, набрав 50 очков, вышел на пятое место в турнирной таблице Ла Лиги. “Эспаньол” с 28 очками остался в зоне вылета на 19-й позиции.

“Вильярреал” – “Эспаньол” - 4:2 (0:1)

Голы: Пуадо, 45 - 0:1, Капу, 53 - 1:1, Парехо, 63 - 2:1, Хоселу, 73 - 2:2, Джексон, 80 - 3:2, Капу, 90 - 4:2

“Вильярреал”: Рейна, Фойт, Манди, Пау Торрес, Альберто Морено (Педраса, 90), Капу, Парехо, Ло Чельсо (Терратс, 90), Пино, Чуквуэзе, Джексон (Алекс Баэна, 90).

“Эспаньол”: Пачеко, Калеро (Кеддари, 76), Серджи Гомес, Монтес, Хиль, Дардер, Баре (Экспосито, 67), Винисиус Коста (Меламед, 85), Пуадо (Педроса, 85), Хоселу, Брэйтуэйт.

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