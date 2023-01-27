Виллаш-Боаш может возглавить национальную сборную Испании

Известный португальский тренер Андре Виллаш-Боаш может возглавить сборную Испании.

Как пишет авторитетный журналист Николо Скира, в местной федерации футбола серьезно рассматривают возможность приглашения специалиста.

Интересно, что еще недавно Виллаш-Боаша “сватали” в сборную Бельгии.

Последним местом работы португальца был Марсель", в котором он провел два сезона - с 2019 по 2021 год.

Кроме того, известный тренер работал с “Челси”, “Тоттенхэмом”, “Порту”, “Зенитом” и “Шанхаем”.