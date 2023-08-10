"Виктория Пльзень" одержала разгромную победу в квалификации Лиги Конференций

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций чешский клуб “Виктория Пльзень” на своем поле разгромил “Гзира Юнайтед” из Мальты со счетом 4:0. Матч состоялся в городе Пльзень (Чехия) на стадионе “Доосан-Арена”.

На 10-й минуте счет открыл Павел Буха. В середине второго тайма преимущество чешского клуба увеличил Рафиу Дуросинми. На 73-й минуте счет до крупного довел Павел Шулц. В концовке матча окончательный счет установил Ян Копиц.

Ответный матч “Гзира Юнайтед” - “Виктория Пльзень” состоится 17 августа.

“Виктория Пльзень” Чехия – “Гзира Юнайтед” Мальта - 4:0 (2:0, 2:0)

Голы: 1:0 – 10 Буха, 2:0 – 23 Дуросинми, 3:0 – 73 Шулц, 4:0 – 90 Копиц.

“Виктория Пльзень”: Станек, Гейда, Гранач, Дью, Калвах, Йирка (Москера, 16), Буха (Влканова, 76), Каду (Копиц, 76), Шулц (Траоре, 76), Хоры, Дуросинми (Климент, 56).

“Гзира Юнайтед”: Кассар, Тиаго, Менц, Марсело Диас, Ромеро, Борг (Пейс, 90), Шерри (Тон, 87), Мендонса (Риаскос, 79), Чаба, Вилксон (Азизи, 79), Эссака (Борг, 46).

Желтые карточки: Мендонса (60), Чаба (68), Тон (90).