EN EN NG NG
Главная Новости Новости футбола ВИДЕО. Нагельсманн дебютировал с победы в сборной Германии

ВИДЕО. Нагельсманн дебютировал с победы в сборной Германии

Новости футбола Сегодня, 01:58
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
ВИДЕО. Нагельсманн дебютировал с победы в сборной Германии ВИДЕО. Нагельсманн дебютировал с победы в сборной Германии

Юлиан Нагельсман был назначен главным тренером сборной Германии 22 сентября после увольнения Ганса-Дитера Флика. Флик был уволен за неутешительные результаты национальной команды при подготовке к Чемпионату Европы 2024 года. Последний раз немцы побеждали в мае в матче против Перу, а после этого следовала череда поражений от Бельгии, Польши, Колумбии, Японии и Франции, а также ничья со сборной Украины.

Хотя Нагельсман был назначен довольно недавно на пост главного тренера, он сумел подготовить команду и одержал победу в первом же матче.

Вчера, в субботу, сборная Германии провела выездной товарищеский матч со США и одержала уверенную победу (3:1).

Немцы пропустили первыми на 27-ой минуте от Пулишича, но уже через двенадцать минут отыграли первый мяч благодаря голу Гюндогана. А уже во втором тайме, на 58-ой минуте отметился Фуллкруг и еще через три минуты, в третий раз американцев разочаровал Мусиала установив конечный счет.

Бундестим преобладала соперника по всем показателям. Владение мячом у гостей матча 60% против 40% у их соперников. Ударов по воротам девятнадцать, а у американской сборной на тринадцать меньше. И также ударов в створ ворот немецкая сборная нанесла больше – семь ударов против трех у хозяев поля.

Германия продолжает свою подготовку к предстоящему Евро 2024. Так как турнир пройдет у них в стране – они автоматически получили путёвку в групповой этап и не принимают участие в квалификации, а во время международных пауз играют товарищеские матчи.

Связанные команды и лиги
Германия США Чемпионат Европы Международные товарищеские матчи
Популярные новости
9.00 баллов у Мбаппе! Оценки игроков за матч квалификации Евро Нидерланды – Франция Новости футбола 13 окт 2023, 17:54 9.00 баллов у Мбаппе! Оценки игроков за матч квалификации Евро Нидерланды – Франция
Отбор на Евро-2024. Португалия победила Словакию, Босния разобралась с Лихтенштейном Новости футбола 13 окт 2023, 16:49 Отбор на Евро-2024. Португалия победила Словакию, Босния разобралась с Лихтенштейном
Евро-2024. Дубль и шедевр Мбаппе. Франция обыграла Нидерланды, набрав 18 из 18 очков Новости футбола 13 окт 2023, 16:43 Евро-2024. Дубль и шедевр Мбаппе. Франция обыграла Нидерланды, набрав 18 из 18 очков
Роналду отметился дублем в юбилейном матче за сборную Португалии Новости футбола 13 окт 2023, 15:56 Роналду отметился дублем в юбилейном матче за сборную Португалии
Бавария начнет переговоры о продлении контракта со своим вингером Новости футбола 13 окт 2023, 14:40 Бавария начнет переговоры о продлении контракта со своим вингером
Серия А объявила лучшего игрока сентября Новости футбола 13 окт 2023, 14:06 Серия А объявила лучшего игрока сентября
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 04:49 Ливерпуль хочет подписать Сане вместо Салаха Новости футбола Сегодня, 04:20 Тен Хаг определился с судьбой Мактоминея в Манчестер Юнайтед Новости футбола Сегодня, 03:36 ВИДЕО. Матч французской лиги остановлен из-за фейерверка на поле Новости футбола Сегодня, 03:12 ВИДЕО. Номинанты на лучший гол седьмого тура квалификации Евро 2024 Новости футбола Сегодня, 02:31 Сборная Польши сумела добраться до Варшавы в преддверии матча с Молдовой Новости футбола Сегодня, 01:58 ВИДЕО. Нагельсманн дебютировал с победы в сборной Германии Новости футбола Сегодня, 01:17 Катарский шейх не сумел выкупить Манчестер Юнайтед Новости футбола Вчера, 17:06 Отбор на Евро 2024: таблица, расписание и результаты 7 тура Новости футбола Вчера, 16:51 Италия побеждает Мальту, Венгрия сильнее Сербии и другие результаты игрового дня Новости футбола Вчера, 16:39 Ливерпуль и Бавария следят за полузащитником из немецкой Бундеслиги
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Лестер Сити 16 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Арсенал — Астон Вилла 15 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Грузия — Кипр 15 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Швейцария — Беларусь 15 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Чехия — Фарерские острова 15 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Норвегия — Испания 15 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Уэльс — Хорватия 15 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Румыния — Андорра 15 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Турция — Латвия 15 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Польша — Молдова 15 октября 2023 года