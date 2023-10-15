ВИДЕО. Нагельсманн дебютировал с победы в сборной Германии

Юлиан Нагельсман был назначен главным тренером сборной Германии 22 сентября после увольнения Ганса-Дитера Флика. Флик был уволен за неутешительные результаты национальной команды при подготовке к Чемпионату Европы 2024 года. Последний раз немцы побеждали в мае в матче против Перу, а после этого следовала череда поражений от Бельгии, Польши, Колумбии, Японии и Франции, а также ничья со сборной Украины.

Хотя Нагельсман был назначен довольно недавно на пост главного тренера, он сумел подготовить команду и одержал победу в первом же матче.

Вчера, в субботу, сборная Германии провела выездной товарищеский матч со США и одержала уверенную победу (3:1).

Немцы пропустили первыми на 27-ой минуте от Пулишича, но уже через двенадцать минут отыграли первый мяч благодаря голу Гюндогана. А уже во втором тайме, на 58-ой минуте отметился Фуллкруг и еще через три минуты, в третий раз американцев разочаровал Мусиала установив конечный счет.

Бундестим преобладала соперника по всем показателям. Владение мячом у гостей матча 60% против 40% у их соперников. Ударов по воротам девятнадцать, а у американской сборной на тринадцать меньше. И также ударов в створ ворот немецкая сборная нанесла больше – семь ударов против трех у хозяев поля.

Германия продолжает свою подготовку к предстоящему Евро 2024. Так как турнир пройдет у них в стране – они автоматически получили путёвку в групповой этап и не принимают участие в квалификации, а во время международных пауз играют товарищеские матчи.