ВИДЕО. Легенда Реала расплакался после гола Флуминенсе

Вчера состоялся финальный поединок Кубка Либертадорес, в котором встретились аргентинский Бока Хуниорс и бразильский Флуминенсе.

Во время победного гола Флуминенсе, который забил Джон Кеннеди на 99-ой минуте дополнительно времени на скамейке запасных была замечена легенда мадридского Реала – Марсело, который не смог сдерживать эмоции и расплакался, понимая приближение еще одного континентального трофея в его карьере. Бразильца заменили на 80-ой минуте на Диего Барбосу, тогда же на поле вышел автор победного гола.

Марсело является воспитанником Флуминенсе и играл там до 2007 года, пока его контракт не выкупил Реал Мадрид за €6,5 млн. В составе «Лос Бланкос» бразилец провел пятнадцать сезонов, пока он не перешел в Олимпиакос Пирей в качестве свободного агента, где он играл всего полгода, и тогда он вернулся в свой родной клуб.

До этого трофея Марсело завоевывал лишь один титул вместе с Флуминенсе, клуба становился чемпионом штата Рио-де-Жанейро в 2005 году.

Теперь на счету экс-звезды Реала 27 трофеев, из которых 25 в составе «Лос Бланкос» - шесть чемпионских титулов Испании, два Кубка Испании, пять Суперкубков страны, пять кубков Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА и четыре Кубка Клубного чемпионата мира.