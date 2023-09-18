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В УЕФА рассказали, когда Россия вернется в мировой футбол

Новости футбола Сегодня, 06:10
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
В УЕФА рассказали, когда Россия вернется в мировой футбол В УЕФА рассказали, когда Россия вернется в мировой футбол

УЕФА пока не думает над тем, чтобы вернуть российские футбольные клубы и сборную в мировой футбол.

Таким образом, российские команды по-прежнему будут отстранены от международных соревнований под эгидой организации.

Такое заявление сделал президент организации Александр Чеферин. По его словам, прелставители страны-агрессора будут исключены из европейских соревнований до конца войны.

"Россия останется исключенной до конца военного конфликта", - сказал Чеферин, как цитирует издание Metropolitan.si.

Также он рассказал о том, почему УЕФА разорвало выгодный спонсорский контракт с Газпромом.

"Мы совершили это в качестве символического акта. Мы не могли допустить рекламы этой компании на стадионах, когда матчи смотрит миллионы людей. Это неприятно, но мы были вынуждены сделать это. Иронично, что самые громкие возмущения по этому поводу исходят от тех, кто по-прежнему покупает газ у этой компании", - сказал Чеферин.

Санкции против российского футбола действуют уже второй год.

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