В Саудовской Аравии назвали пользу от перехода Роналду

Министр спорта Саудовской Аравии Абдул-Азиз ибн Турки ас-Сауд рассказал, что переход португальского нападающего Криштиану Роналду в “Аль-Наср” существенно поднял интерес к национальной чемпионату.

“После перехода Роналду в ”Аль-Наср" 137 мировых каналов стали показывать матчи чемпионата Саудовской Аравии. Ранее они отказывались от этого, говоря, что им это неинтересно. Теперь же матчи транслируются по всему миру. Спортсмены имеют возможность приехать в новую страну и способствовать развитию спорта", – приводит слова Абдул-Азиза ибн Турки ас-Сауда The Athletic.

38-летний Роналду перешел в “Аль-Наср” в ноябре 2022 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он провел за клуб 10 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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