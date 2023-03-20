Пике рассказал, не жалеет ли он о завершении карьеры

Бывший защитник “Барселоны” и сборной Испании Жерар Пике рассказал, что не жалеет о завершении карьеры.

“Я играл много лет, и мне всегда было тяжело. Если матч начинался в 16:00, после обеда и на солнце, это было сложно. Нужно быть честным. У меня больше не было энтузиазма. Мне нужны были новые вызовы. Я заметил, что уже не так важен для команды, как раньше. Я не был счастлив, поэтому решил уйти из футбола. Я не жалею об этом решении. Но я скучаю по соперничеству и напряженной атмосфере, по матчам на ”Бернабеу" и Корнелье", - приводит слова Пике El Pais.

36-летний Пике выступал за “Барселону”, “Манчестер Юнайтед” и “Сарагосу”. Он становился 8-кратным чемпионом Испании, 1-кратным чемпионом Англии и 3 раза выиграл Лигу чемпионов. Со сборной Испании становился чемпионом мира и Европы.

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