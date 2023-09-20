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В раздевалке Манчестер Юнайтед произошла драка

Новости футбола Сегодня, 05:29
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
В раздевалке Манчестер Юнайтед произошла драка В раздевалке Манчестер Юнайтед произошла драка

Игроки "Манчестер Юнайтед" оказались втянуты в громкий скандал.

СМИ узнали о конфликте между футболистами после поражения в матче АПЛ. Речь идет о домашней встрече пятого тура чемпионата Англии между “красными дьяволами” и “Брайтоном”. В этой игре гости победили со счетом 3:1.

Согласно информации из The Sun, в раздевалке "Манчестер Юнайтед" после игры с "Брайтоном" произошел конфликт, в котором участвовали четыре игрока. Бруно Фернандеш и Скотт Мактоминей вступили в ссору, а также Лисандро Мартинес и Виктор Линделёф.

При этом наставник команды Эрик тен Хаг был вынужден вмешаться в споры и восстановил порядок в команде.

Напомним, что после пяти туров "МЮ" имеет шесть очков и занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ. Команда продемонстрировала худший старт в чемпионате Англии с 1989 года.

Интересно, что в самой команде пока не делали официальных сообщений о конфликте между игроками. Скорее всего, об этом так и не будут сообщать.

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