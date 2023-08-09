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В ПСЖ приняли еще одно странное решение по Килиану Мбаппе

Новости футбола Сегодня, 02:00
В ПСЖ приняли еще одно странное решение по Килиану Мбаппе Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Футболки нападающего “Пари Сен-Жермен” Килиана Мбаппе перестали продаваться в клубном магазине в Париже, сообщает портал Gol у Twitter.

Кроме того, изображения футболиста удаляют со стен стадиона “Парк де Пренс”. Ранее форварду запретили тренироваться с основной командой в связи с тем, что он отказывается продлевать контракт, который действует до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что интерес к Мбаппе проявляют “Реал”, “Барселона”, “Челси” и “Ливерпуль”.

Напомним, что француз готов отработать свой контракт до конца, чтобы получить 60 миллионов евро зарплаты, а также 90 миллионов евро в качестве бонуса за лояльность. После этого форвард хочет перейти в “Реал” на правах свободного агента и получить подписной бонус в размере 100-150 миллионов евро.

24-летний Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. Он перешел в парижский клуб из “Монако”. Сумма трансфера составила 180 миллионов евро. Всего он провел за ПСЖ 260 матчей во всех турнирах, забил 212 голов и отдал 98 результативных передач.

Мбаппе с 2017 года играет за сборную Франции. Всего он провел за французскую национальную команду 70 матчей, забил 40 голов и отдал 24 результативные передачи. В составе сборной Франции Мбаппе ставился чемпионом мира в 2018 году и серебряным призером чемпионата мира-2022.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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ПСЖ Лига 1 Франция
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