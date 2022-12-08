В "Наполи" рассказали о восстановлении Кварацхелии

Главный тренер “Наполи” Лучано Спаллетти рассказал о состоянии полузащитника Хвичи Кварацхелии, который пропустил спарринг с “Антальяспором” (3:2) из-за травмы спины.

Напомним, что команда отправилась в Турцию на время паузы на ЧМ-2022.

“Мы работаем над тем, чтобы в январе быть физически готовыми к чемпионату. Для нас здесь есть все удобства. Травма Кварацхелии? С ним всё в порядке, спина больше не тревожит. Мы счастливы от того, что он снова может играть”, — сказал наставник.

Напомним. что следующий официальный матч “Наполи” сыграет 4 января с миланском “Интером”.