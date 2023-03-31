В "МЮ" выразили недовольство игрой Магуайра

Тренерский штаб “Манчестер Юнайтед” недоволен игрой защитника и капитана Гарри Магуайра.

В частности, вопросы к футболисту возникают из-за его медлительности.

Как пишет ESPN, тренерский штаб обеспокоен действиями Магуайра, и команда может рассмотреть его трансфер этим летом.

Соглашение футболиста с клубом истекает в 2025 году, и его стоимость оценивается в 25 миллионов евро.