На фасад стадиона “Ростов-Арена” в Ростова вывели цитаты убитого военкора-рашиста Владлена Татарского, сообщает ТАСС.

Таким образом, в стране-террористе решили почтить память погибшего в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге.

Напомним, что Татарский известен фашистским высказыванием: “Все убьем, всех, кого надо, ограбим”.

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